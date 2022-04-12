Hükümet ve muhalefet belediyeler reformunu görüşüyor

Meclisteki beş parti başkanı, belediyelerle ilgili yasal düzenlemeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Hükümet ile muhalefet liderlerinin Belediyeler Reformu ile ilgili görüşmesi Cumhuriyet Meclisi’nde başladı.

Toplantıda, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı bulunuyor.

Halen 28 olan belediye sayısının azaltılmasını öngören ve Cumhuriyet Meclisi’nde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülen tasarılar, geçen hafta boyunca eylemlere yol açmış; varılan uzlaşmayla Salı gününe ertelenen görüşme üzerine eylem sona ermişti.

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12/04/2022 12:44