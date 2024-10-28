Hükümet yol haritasını belirledi

Bahadır Ayna- Özel Haber

Ulusal Birlik Partisi- Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümeti, meclisi topladı, hemen ardından da önümüzdeki Pazartesi gününe kadar meclis toplantılarına ara verdi.

Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan meclis, başkanlık divanı seçimini yapmadan kapandı.

Meclis İç Tüzüğü gereği, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin meclis başkan yardımcılığına aday göstermesi gerekiyor. CTP, Öztürkler başkanlığında toplanan meclis çalışmalarına katılmazken, "Yok hükmünde" diyerek tavrını ortaya koymuştu.

İktidar, yol haritasını belirledi. Buna göre, 48 saat içerisinde CTP meclis başkan yardımcısı adayını bildirmediği takdirde, meclis iç tüzüğünde değişikliğe gidilecek.

Değişiklikle, ana muhalefet aday göstermediği takdirde, grubu bulunan bir başka partinin aday göstermesinin önü açılacak.

CTP dışında mecliste grubu bulunan tek parti UBP. Bu da, meclis başkan yardımcısının da UBP'den seçilmesinin önünü açacak.