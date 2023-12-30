Hükümete yakın isimler dikkat çekti!

Bahadır AYNA

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 14 yeni T izni verdi. 28 Aralık’ta toplanan izin kurulu Birleşik Taksiciler Birliği’nin red oylarına rağmen başvuruları onayladı.

Ülkede 14 yılın ardından yeni T izinleri verilmesi “Torpillilere T izni” yorumlarının yapılmasına neden oldu. T izinlerinin hükümete yakın isimlere verilmesi söz konusu yorumları doğrular nitelikte. Söz konusu T izinlerinden 3 tanesi Ercan Havalimanı’na verildi. Ercan Havalimanı’ndaki durağa kayıtlı bir "T" izninin bedeli 200 bin sterlin bandında.

Öte yandan Ercan Havalimanı durağı için T izni alan iki kişinin 9 Ekim 2023 tarihinde başvuru yapması dikkat çekti.

Karalar: Hükümet, “Ben yaparım olur” zihniyeti ile T izni dağıttı!

Birleşik Taksiciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karalar, 14 yeni T iznine karşı olduklarını yargı dahil tüm haklarını kullanacaklarını söyledi. Haber Kıbrıs’a konuşan Karalar, “Bizi muhattap almadılar. Hükümet ben yaparım olur zihniyetiyle T izni dağıttı. Ne hangi bölgede taksiye ihtiyaç var çalışması yapıldı nede bizim görüşlerimize önem verildi. Taksiciler için bir yasa çalışması olduğuna dikkat çeken Murat Karalar, irade gösterilip yasanın geçirilememesinden yakındı. Yeni T izinlerinin hükümete yakın isimlere verildiğinin altını çizen Karalar “Hükümet yetkilileri dostuna, akrabasına kıyak yaptı. Maalesef sektör düşülmedi. Biz birlik olarak bu izinleri mahkemeye taşıyacağız.” dedi.

İşte o liste: