Hükümeti denetleyecek tüm kurumların eli kolu bağlı

HÜKÜMETİ DENETLEYECEK TÜM KURUMLARIN ELİ KOLU BAĞLI. BU DEMOKRASİ DEĞİL, BİLDİĞİNİZ VURGUN DÜZENİ

HALKIN SADECE PARASI ÇALINMIYOR… AYNI ZAMANDA BU TOPLUMUN MÜCADELESİ VE TARİHİ ÜZERİNDE ALAY EDERCESİNE BİR YOK OLUŞ YAŞANIYOR

Yasama- Yürütme- Yargı… Anayasal denge bu. Kuvvetler ayrılı. Neden? Halk adına meclisin yasama ve denetleme görevini yapması gerekiyor, yargının ise adaleti sağlaması. Bu denklemde paranın idaresini de yürütmeye veriyoruz. Yani, anayasayı delil deşik eden, meclisi yok sayan hükümete

Bekliyoruz ki, hükümet bütçe idaresi ile ülkedeki adaleti sağlasın. Oysa sorunun kendisi hükümet. Kurultay hesapları ile partizanlık, adamcılık, savurganlık almış başını gidiyor. Küçük ortaklar kamu kaynakları üzerinde lingiri oynuyor, büyük ortak ise seyre durmuş…

Hükümet halk tarafından seçilir. Ama denetlenmez ve vazgeçilmez değildir. Demokrasinin tıkandığı noktada ise, erken seçime gidilir. Bu kadar basittir, zorlamanın, germenin, sürüncemede bırakmanın hiçbir mantıklı tarafı yoktur, halk zarar görür

Şu an Meclis içerisinde hükümet alternatifleri vardır. Sadece 2 adet alternatif. Ya UBP küçük partilerle eklektik bir yapı kurar, onlara taviz vererek başbakanlık makamını elinde tutar, ya da UBP- CTP hükümeti kurulur. Başka da alternatif yoktur

Eklektik yapının bizi getirdiği nokta burası. Diyoruz ki, “bari parlamento içerisinde yasaların değişmesi, reformlar, radikal dönüşümler için işbirliği yapın…” O da yok. UBP- CTP, ortak hükümet kurmadıkları gibi, belli ki halkın yararına işbirliği yapmama adına da yeminli

Seçim ve Halkoylaması Yasası daha çağdaş bir hale gelebilir mesela. Vatandaşlık yasası değişikliği ile, çalışma izni ile vatandaş olunmasının önüne geçilebilir mesela. Suyun yönetimi, enerjinin idaresi gibi hayati konularda yasal düzenlemeye gidilebilir mesela, olmuyor

UBP’nin anlamadığı ve işine gelmeyen konulardan biri de anayasanın bağımsız denetim ve hizmet yetkisi verdiği kurumlar. Bu kurumlar, denetim görevlerini yaparken siyasetten arınmış ve mali yönden güçlü olmalı. Hükümet, denetlenmekten korkmamalı

Bizde, anayasal kurumların eli kolu bağlı. Sayıştay Başkanlığı mesela. Yasayla sayıştaya bir çok denetim yetkisi verilmiş. Ama bu denetimi yapacak, tamamlayacak personel gücü ve araç gücü yanında, bütçe de Sayıştay’dan esirgenmiş.

Yasayla yetki verilmiş, ama denetim hükümet eliyle engelleniyor. Zaten Sayıştay’a yaptırım gücü vermeyerek elini kolunu bağlamışız. Daha demokrat, daha çağdaş bir ülkede, Sayıştay başkanlığının aynı zamanda denetim yanında mali yargılama yetkisi de vardır, olay budur

Bize baksanıza? Son tartışmamız YÖDAK… Bütçesi yok, personeli yok, yaptırım gücü yok, denetim refleksi yok, binası yok… Ama 35 civarı üniversite, 100 bin öğrenci ve büyük bir ekonomik devinim olan bir alan. Eğer görevini yaptırmayacaksak, kurmanın mantığı nedir?

Hastanelerimiz, yeteri kadar donatılmıyor. Okullarımız tel tel dökülüyor. Çevremiz pislikten geçilmiyor. Orman alanlarını denetlemekle, çoğaltmakla görevli Orman Dairesi, Turizm bakanlığı eliyle peşkeşe durmuş durumda… Nasıl olacak bu işler?

Kısacası a dostlar, hükümet, kurduğu sistemle kamu kaynaklarını tarumar ederken, denetim ve yargılama yetkisi olan kurumların da ekini kolunu bağlıyor. Bunun adı demokrasi falan değil. Birileri soyguna durmuş, demokrasicilik oynuyor. Bütün ahali de söylene söylene seyrediyor. Tablo budur