''Hükümetin dayatma olarak aldığı kararlar kabul edilemez''

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, hükümeti asgari ücretliyla kamu çalışanlarını her fırsat da birbirine düşürmeyi ilke edinmekle suçlayarak, hükümetin aldığı kararları kabul etmediklerini vurguladı.

Yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin asgari ücretliyi bahane ederek, kendince vicdan muhasebesi yaptığını savunan Kıdrışlıoğlu, hükümetin kamu görevlisine ödemeyi taahhüt ettiği hayat pahalılığı oranını kesmesinin emek düşmanlığı olduğunu ileri sürdü.

Hükümete devletin kaynaklarını fütursuzca harcama, atamalara hızla devam etme ve ihalesiz usule uymayan harcamalar yapma eleştirisinde bulunan Kıdrışlıoğlu, “İşveren yandaşlarını korumak için asgari ücretliye hayat pahalılığını dahi yansıtmayarak emek düşmanlığı yapmış ve bugün asgari ücret tespit komisyonu toplantısını haftaya erteleyerek bu ayıda eski maaşlardan ödeme yolunu seçmiş ve işveren sermayeye bir kıyak daha geçmiştir” dedi.

Kıdrışlıoğlu, daha önce de mahkemelerden dönen bu kararların sırf zamana oynamak için alındığını savunarak, bunun dayatma olarak yapılmasının kabul edilir olmadığını, yasal haklar dahil her türlü girişimi hemen başlatacaklarını vurguladı.

Kıdrışlıoğlu, “Biliniz ki aynı gün içinde aldığınız bu kararlarla Asgari ücretli ile Kamu çalışanını birbirine düşüremeyeceksiniz, aksine emekçiler olarak daha da kenetleneceğiz. Almış olduğunuz bu kararı da ivedi olarak Anayasa Mahkemesine taşıyacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

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22/07/2022 16:35