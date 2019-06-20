Hükümetin Maraş Açılımı Türk Basınında Geniş Yer Buldu

UBP-HP Hükümetinin Kapalı Maraş ile ilgili açılımı Türkiye Gazatelerinin manşetlerine taşındı.

Türkiye basını Kapalı Maraş'ın Türk yönetiminde açılacağını yazdı.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise dün Haber Kıbrıs'ın canlı yayınında şunları söylemişti:

"BM Güvenlik Konseyi kararları ve Uluslararası Hukuka aykırı çalışma yapılmayacak. Atılacak adımlar Uluslararası Hukuk çerçevesinde olacak. Bu adım KKTC denetiminde yerleşime açılacak adımı olmayacak. Öncelikle Maraş'ta envanter çalışması yapılacak. Mimari, şehircilik, ve mülkiyet konusunda uluslararası şahsiyetler de bu çalışmada olacak. Çalışmalar haftaya başlayacak."