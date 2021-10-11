Hükümetin ülke insanına bir açıklama, olmadı bir “tavır” borcu var

Ali Kişmir ile birlikte 4'üncü KKTC vatandaşının da Türkiye'ye sokulmama gerekçesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan öğrendik. Türkiye'ye, "işgalci ve sömürgeci" diyenleri, Türkiye'nin de kendi sınırları içerisine sokmama hakkı olduğunu belirtti Cumhurbaşkanı Tatar...

Elbette Türkiye'nin bu hakkı var. Burada kötü olan, KKTC makamlarının "yokmuş" gibi davranması. Ersin Tatar'ın açıklamasını hükümetten beklerdim. Bu karara destek verebilirsiniz, karşısında olursunuz. Hepimiz demokrasiye farklı açılardan bakabiliriz.

Türkiye, kendi demokrasi anlayışı içerisinde, buna hukuki bir temel de bularak kendisine "işgalci" diyenleri topraklarında görmek istemeyebilir. Bu ülkeyi yönetenler ne yapıyor? Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Başbakan? Vatandaşınıza söyleyecek bir sözünüz yok mu?

Ali Kişmir, savunduklarını söylemeye devam edecek. Burada önemli olan, Türkiye'nin elindeki bu listeyi KKTC makamları ile paylaşması. Nasıl öğreneceğiz bu listeyi? Bir bakmışsınız, yarın bir bir davalar açılmaya başlanır. Oradan mı öğreneceğiz?

Ulusal Birlik Partisi, adanın her tarafında seçim yaptı. Yanlış hesaplamadıysam yaklaşık 8 bin kişi, ilçelerde oy kullanarak, ilçe başkan ve kurullarını belirledi. Bu ciddi ve büyük bir rakam. Diğer partilerin kurultaylarda ulaşamadığı rakama UBP Mağusa'da ulaştı.

Bu elbette bir demokrasi şöleni. UBP'lileri bu noktada takdir ediyorum. Ama, bir vatandaş olarak bu sinerjiden beklediğim kötü ülke yönetimi değil. Bugün yine meclis var ve yine toplanamayacak. En azından nisap olup olmayacağını kimse bilmiyor.

Düşünün ki; YDP tek vekille istediğini yapabiliyor, istediği kararı alabiliyor, ihale iptal ediyor, kısacası azınlık çoğunluğu yönetiyor. Ama bundan da ülke faydasına bir iş çıktığını da görmedik. Bunu beklemek hakkımız değil mi?

Pandemiyle ilgili rakamları derledik, bir haftalık tabloları hazırladık, aktaracağız. Pandemi yönetimi bizim için önemli. Bu konuda bir gün bile taviz vermeyeceğiz. Hem eğitim devam edecek, hem üreteceğiz, gelişeceğiz. Salgın, hata kabul etmez.

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11/10/2021 08:30