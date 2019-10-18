Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi koalisyon hükümetinin “Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları” devam ediyor.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’la birlikte kabine üyeleri ve bürokratlar Güzelyurt ve Lefke’nin ardından 3. toplantıyı dün akşam İskele’de gerçekleştirdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da katıldığı toplantı İskele AKM’de saat 19.30’da başlarken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy dışındaki kabine üyelerinin tümü toplantıda hazır bulunarak, halktan gelen soruları yanıtladı.

Başbakan Ersin Tatar dört buçuk aylık UBP-HP hükümetinin bir kriz ortamında hükümete gelmesine rağmen, borçların ödenmesi, TC ile imzalanan mali protokol ve açılan yeni ihalelerle yeni bir döneme girildiğini ifade etti.

Hükümetin şu an 2020 bütçesi üzerinde çalıştığını ve yeni projelerle yeni kalemler üzerinde durduğunu anlatan Başbakan Tatar, 2021 ekonomik programı için bürokrat, müsteşar ve teknik heyetler seviyesinde de belli çalışmaların yapılmakta olduğunu ifade etti.

Tatar, İskele bölgesinin emirname bölgesi olması hasebiyle gündemde olduğunu, günün sonunda demokratik ve karşılıklı anlayış çerçevesinde dengelerin kurulmasının, hem yabancı yatırımcının ülkenin ekonomisini kalkındıracak hamlelerinin gerçekleşmesi, hem de gelecek nesillerin daha düzenli bir çevrede yaşamaları için önemli olduğun kaydetti.

Ülkenin gelişmesinde istikrarın önemine dikkat çeken Tatar, gerek Kıbrıs konusu, gerekse ekonomik ve mali konular, aynı zamanda TC ile ilişkilerde UBP ile HP’nin tam bir fikir birliği içinde olduğunu belirtti.

Tatar, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği “Barış Pınarı” harekâtı için de “Dualarımız onlarla” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da UBP-HP koalisyon hükümetinin zor bir dönemde kurulduğunu belirterek, KKTC’de kurulan hükümetlerin kısa ömürlü olmasına işaret etti.

İstikrar ve uyumun hükümetlerde önemli olduğunu dile getiren Özersay, daha somut icraatlar yapmak için belli bir zamana ihtiyaç duyulduğunu fakat ortada iyi niyetli bir çalışma bulunduğunu söyledi.

Özersay, vatandaşın eleştiri yapması ve ortaya belli öneriler koymasının önemli olduğunu, vatandaşları en fazla rahatsız eden konuların ne olduğunu öğrenmek için söz konusu toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek, bunları dinlemek için İskele’de olduklarını kaydetti.

Hükümetin dış politikada ezber bozan birtakım fikirleri ortaya attığını da dile getiren Dışişleri Bakanı Özersay, bunların hem GKRY’de hem TC’de tartışılmaya başlandığını, yurtdışında da bu fikirlerin daha yüksek sesle ortaya konularak KKTC’nin daha çok görünür yapılması gereğine işaret etti.

Son dönemde yapılan bazı açıklamaların hükümette üzüntü yarattığını söyleyen Özersay, TC’nin terörle mücadelesinin tam destekçisi olduklarını, TC ile iletişim kurarken bunu basın üzerinden yürütmenin mevcut ilişkilere zarar vereceği görüşünü belirtti ve iç siyasi kaygıların söz konusu açıklamaların dışında bırakılması gerektiğini ifade etti.

Özersay, “Şimdi ‘benim partim’, ‘senin partin’, ‘onun partisi’ ‘bunun partisi’ değil; ‘memleketim’ deme zamanıdır” şeklinde konuştu.

Tatar ve Özersay’ın konuşmalarının ardından halkın kabine üyelerine yönelik sorularına geçildi.

18/10/2019 12:12