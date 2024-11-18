Hükümetin üyesinden UBP’ye ağır gönderme

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, Meclis başkanlık seçimiyle ilgili Ulusal Birlik Partisine sosyal medya üzerinden ağır bir göndermede bulundu.

İşte Zaroğlu'nun paylaşımı:

AĞAM BİZ BU B.KU NİYE YEDİK?

Hikâyeyi biliyorsunuzdur ama duruma öyle cuk oturuyor ki kısaca hatırlatmadan edemiyorum.

Köyün ağası ile marabası, öküz arabasına binmişler, birlikte şehir merkezine gidiyorlar.

İki öküzün çektiği araba toprak yolda giderken, arabayı çeken öküzler yola pisliyor. Ağa muzur, canı eğlenmek istiyor. Marabasına, "Sana bir teklifim var” diyor…

“Şu öküzlerin pisliğini yersen, bu arabayı sana hediye edeceğim.”

Garip maraba bir süre düşünüyor… Öküz arabası O’nun için bir servet… İniyor arabadan, öküzlerin henüz çok taze olan dışkılarını eline alıp yiyor… Ağa sözünü tutuyor. “Araba artık senindir” diyor.

Köye varıyor, işlerini görüyor, dönüşe geçiyorlar… Ağa pişman… Yolun ortasında yine marabasına dönüyor, “Ben arabayı sana verdim ama pişman oldum. Şimdi sen bana geri vermek için ne istersin?”

O sırada öküzlerin pislediği yere gelmişler. Maraba arabanın sahibi ama onuru kırılmış, ağzının içi bok tadında. O da yaptığına pişman… Ağa’dan bu teklif elince, “Ağam sen de yerdeki bokun geri kalanını ye, arabayı geri veriyim” diyor.

Ağa arabadan iniyor… Artık kurumaya başlamış öküz dışkılarını alıp ağzına atıyor. Maraba arabayı geri veriyor.

Ağa ve maraba köye geliyorlar… Tam arabadan inecekler, maraba Ağası’na dönüyor:

“- Ağam, giderken bu araba senindi. Döndük, bu araba yine senin… İyi de biz bu boku neden yedik?”

Birinin partinin sorumsuzluğu diğerinin şımarıklığı ülkeyi ne hale düşürdü

çok yazık!