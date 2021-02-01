Hükümetin üzerinde çalıştığı “ekonomik tedbirler paketi” kimseyi heyecanlandırmıyor

Önceden bir şeyin olamayacağını söylemek, illa felaket tellallığı değildir, kişi geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak da tahmin yürütebilir.

Mesela hükümetin, Covid-19 vakalarının artışını önlemek için genel kapanma kararı alınmasından sonra mağdur olacak kesimlere yönelik “ekonomik tedbir paketi” hazırlaması kimseyi heyecanlandırmıyor.

Aynı isimlerin, aynı olanaklarla, hatta daha kötü şartlarda mucize yaratmasını beklemiyor kimse.

Keşke öyle bir mucize yaratabilseler, keşke şapkadan tavşan çıkabilseler…

Hükümetin hazırlıklarını yaptığı ekonomik tedbirler paketine karşı olumsuz bir önyargı var.

Birçok insan bu paketten tatmin edici tedbirler çıkmayacağına inanıyor, bence de öyle…

Mart 2020’den sonra Covid-19’un neden olduğu ekonomik kayıplar için açıklanan paketler kimseyi memnun etmedi.

Vatandaşların tedbir beklediği birçok konuda hiçbir şey yapılamadı.

Talep edilenler arasında; “zor durumdaki işyerlerine hibe usulü maddi katkı”, “çalışamayan ya da işsiz kalan personele daha yüksek katkı”, “kredilerin ödenebilmesiyle ilgili kolaylık”, “fahiş işyeri kiralarıyla ilgili ödeme kolaylığı”, “piyasanın ucuzlaması için tedbirler” gibi bazı beklentiler karşılıksız kaldı. Ta en başta bazı kesimler; “belirli süre kamu ve özel herkesin aynı miktar maaşı almasını ve buradan bir fona para aktarılmasını” da önermişti…

Tüm bu öneriler ve daha fazlası gündeme gelmiş ama kimisinin yasalara, kimisinin anayasaya takıldığı söylendi, kimisi için yeterli kaynak olmadığı belirtildi, kimisi için “kaosa neden olur” denildi.

Yani radikal denilebilecek hiçbir adım atılamadı, Türkiye’den alınacak maddi katkıdan reel sektöre tatmin edici bir kaynak aktarılamadı.

Zaten bir iş zamanında yapılırsa fayda sağlar, bizde o kadar çok geç kalındı ki artık geriye dönülmez mağduriyetler de oluştu.

Zaten bir vatandaşımız “Ekonomik destek paketi toplantısı” haberinin altına bu anlama gelen, “Göle su gelene kadar kurbağanın gözü patlarmış” atasözünü yazdı. Haksız mı insanlar?

11 ayda bu ülke insanı gördü ki hükümet edenler, ezberlerini bozamıyor, çare üretemiyor… Özellikle reel sektör ve çalışanları kaderleriyle baş başa olduklarını gördü ve bu zor şartlarda daha eziyetli bir yol tutturdular. Tabii ayakta kalabilenler, çünkü çok sayıda işyeri kapandı, devem etmek için direnenler ise şartları zorluyor.

Artık özel sektördekilerin tek istedikleri şey, kapanma kararlarının gelmemesiydi, çünkü zar zor devam ettirdikleri faaliyetlerinin kapanma ile tam sekteye uğrayacağının farkındaydılar.

Hatta birçok işyeri sahibi ve çalışanı, “Bizi kapatmayın da katkı istemeyiz” demeye başlamıştı.

Yani hiç olmazsa ülkenin yeniden kapanmaması için yöneticilerin gerekli tedbirleri alması ve doğru denetim yapması gerekirdi ama bunu da sağlayamadılar.

Elbette ki şartlar bizi ülkeyi kapatmaya itiyorsa kapanacaktır, sağlık sisteminin yetersiz kalmaması, insanımızın canını kaybetmemesi için tedbir buysa yapılacaktır ama ya bu noktaya bağıra bağıra geldiysek, ya böyle olacağı yönünde uyarılar yapıldığı halde dikkate alınmamışsa? Evet, böyle olmuştur, kapanma şartları adeta çağrılmıştır.

Şimdi kapanan sektörler ve çalışanları için neler yapılabileceği konusunda toplantılar yapılıyor, yeni çareler aranıyor…

Peki siz bu toplantılardan tatmin edici kararlar çıkabileceğine inanıyor musunuz?

Görüyorum, birçok kişinin ümidi yok, “yine dağ fare doğuracak, beklentimizi alçak tutuyoruz” diyorlar.

Haksız mı insanlar, dağ o kadar çok fare doğurdu ki artık beklentiler dibe vurdu.

İnsanlar, yetkililerin uzun toplantılarının kısır sonuçlarıyla karşılaşmaktan bıktı…

Kaç kez ekran başına geçip de heyecanla ne açıklanacağını bekleyen insanımız “peee” diyerek, duyduklarından memnun kalmadı…

Bakalım bu kez “ekonomik tedbirler paketinden” ne çıkacak?

Keşke utandırsalar bizi, olumsuz önyargılarımızı yerle bir etseler, öyle tedbirler koysalar ortaya da “özür dileriz, vallahi yanılttınız bizi” demek zorunda kalsak. Samimiyim, o kadar çok istiyorum ki yanılmayı...

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01/02/2021 16:33