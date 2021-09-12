Hükümetle toplu taşımacılar yüzde 50 artışta anlaştı

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12/09/2021

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Hükümetle toplu taşımacılar yüzde 50 artışta anlaştı

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Derneği Başkanı, Menteş Aytaç, Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KTÇKAİD) Kordinatörü Uğur Solyalı ve beraberlerindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleşen görüşmede Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlık Müsteşarı Aytunç  Şirket,  Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Başbakan Ersan Saner’in ilgililerle yaptığı görüşme uzlaşıyla sonuçlandı ve minibus, otobüs ve dolmus yolcu tarifesi ücretlerine %50 artış yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

12/09/2021 11:21
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TAGS: Hükümetle toplu taşımacılar yüzde 50 artışta anlaştı, haberkibris,
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