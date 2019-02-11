Hükümetler değişiyor; kaderi değişmiyor

Mağusa sahil şeridinde yer alan ve Salamis Bay Conti’ye komşu Seaside Otel, 13 yıldır atıl. Çürümeye terk edilen otelin mülkiyeti devlette bulunuyor.

Eski kiracının oteli 2006 yılında terk etmesi sonrasında, yeni bir kiralamaya gidilmediği için, kendi kaderine terk edilen bu güzel otel, adeta harabeye dönüştü.

Sea Side Otel, hayalet kent Maraş’taki otellerden beter duruma düştü. Otel tam anlamıyla harabeye döndü ve tehlike arz etmeye başladı.

Yıllardır kiralanamadığı için atıl durumda bekleyen Seaside Otel, Salamis bölgesinin gözde kıyılarında tehlikeli bir harabe olarak duruyor.

Ciddi bir tehlike arz etmeye başlayan otel, zamanında kiralanıp veya satılmadığı için, hızla değer kaybediyor ve devlet de zarara uğruyor.

Salamis Otel’in dibindeki ucube yapı, sadece kamunun ciddi maddi kayba uğramasına neden olmuyor, aynı zamanda oluşturduğu çirkin görüntü ile de turizm için olumsuz bir görüntü oluşturuyor.

Bölgeye her yıl binlerce yabancı turist gelirken, karşılaştıkları ucube yapıyı hayretle seyrediyor.