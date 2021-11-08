Hükümetler programlarını uygulamıyor, kimse de hesap sormuyor…

Yeni hükümetin programını beğenmedi birçok kişi… “Çalakalem yazılmış”, “akla ne gelirse doldurulmuş”, “içine komik şeyler de konulmuş” gibi eleştirenler yapılıyor…

“İki aylık ömrü olan hükümet, bunların hangisini yapmaya yetiştirecek?" diye soran da var.

Evet iki aylık hükümetin, programda yazılanların hiçbirini yapacağı yok…

Ancak yasal zorunluluk gereği, hükümet programının yazılması gerekiyor. Onlar da bir şeyler yazmışlar iş olsun diye…

Zaten çoğunluğu “çalışmalar sürdürülecek” şeklinde yazılan hükümet programını çok ciddiye alıp üzerinde tartışmaya değmez.

İş ola yazılmış bir hükümet programını irdelemek ve üzerine konuşmak veya yazmak, zaman kaybından başka bir şey olamaz.

Ancak buradan hareketle başka bir şeye değinmek lazım…

Sorarım size; böyle “seçim hükümeti” olmayıp, uzun süreceği düşünülen diğer normal hükümetlerin programları ne kadar uygulanıyor?

Mesela 11 ay süren azınlık hükümeti, “hükümet programında” yazılanların ne kadarını yaptı acaba?

Ya da ondan önceki hükümet veya hükümetler, programlarında yazılanların ne kadarını hayata geçirdi?

Hükümet programı demek, halka “icraat yapma sözü” vermektir, çünkü o hükümet programları yığınla vaat içeriyor…

Peki bu taahhüt edilenlerin ne kadarı yapılabiliyor?

Bazen hiçbiri yapılmıyor bazense çok azı hayata geçebiliyor.

Hatta hükümet programında yazılanla, yapılan bile birbirine benzemiyor.

Hükümet programları aslında bir nevi “vaatler mezarlığı” oluşturmuyor mu?

Yıllardır “hükümet programları” da siyasi partilerin “seçim kitapçıklarında yazdıkları” da ciddiye alınmıyor. Çünkü oralara yazılanlar oralarda kalıyor...

Marifet, güzel güzel sözleri, yaldızlı vaatleri yan yana yazmak değil, bunları uygulayabilmektir.

Biliyorum genelleme yapmak doğru bir şey değil, bunun için kafa patlatanların emeğine saygısızlık yapmak istemiyorum ama maalesef hiçbir hükümet, programındaki vaatlerin büyük çoğunluğunu yerine getiremedi.

Sevgili Cenk Diler, hükümetlerin gerçekleşmeyen vaatlerinden derlediği, “Hükümetlerin Vaatleri ve Hezimetleri” isimli kocaman bir kitap yarattı.

Hükümetler, vaatlerini yerine getirebilse, böyle bir kitap doğar mıydı?

Bence Cenk Diler, kitabı çıktıktan sonra göreve gelen hükümetlerin vaatlerini de ekleyerek yeni bir baskı hazırlamalıdır.

Gerçekleşmeyen vaatler mezarlığı oldukça zengin çünkü…

Vatandaşların, siyasi partilerin “seçim kitapçıklarına” ve hükümetlerin “programlarına” ilgi göstermemesinin nedeni, aslında orada yazılanlara inanmamasındandır.

Vatandaş, oraya yazılanların göstermelik olduğunu, gerçekleşmeyeceğini biliyor ama bunu önemsemiyor. Yani vatandaş, kandırılmayı baştan kabul etmiş durumda.

Peki bir hükümet, programına yazdığını yapmayacaksa, yani vaadini yerine getirmeyecekse, iddialı, yaldızlı sözlerini unutacaksa ne yapacak ne işe yarayacak?

Hükümetlerin, “rutinleri yapması” vatandaşa yetiyor mu gerçekten?

Kaldı ki rutinleri bile yapamaz duruma gelen, olanı da darmadağın eden hükümetler var…

Vatandaş, bu hükümet programlarına bakmıyor ve ne kadarının yapılıp yapmadığını kontrol etmiyor, bu programlara “formalite” olarak bakıyor…

Hatta bırakın vatandaşı, muhalefet, sivil toplum örgütleri ve medya da unutuyor bunu yapmayı… Maalesef böyle, program okunduğu gün haber oluyor, bir daha da kimse buna bakmıyor.

Hükümetler bu baskıyı üzerinde hissetmediği için de “hükümet programını” unutuyor ve unutturuyor. Hep aynı kısır döngü; “Cek caklı hükümet programları” her yeni hükümetle gelip “gerçekleşmeyen vaatler mezarlığına” bırakılıyor.

Sonra başka bir hükümet geliyor ve yine aynı şey oluyor… Kimse de bunlardan dolayı hesap sormuyor, yeni bir seçimde onları yine seçebiliyor, sanki ülkeyi ihya etmiş gibi...

Eh böyle bir toplum, hükümetler tarafından mağduriyetlere uğratılmaya müstahaktır.

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08/11/2021 22:06