Hükümetten patates ithaline izin

Patates hasadındaki gecikme nedeniyle ihtiyacın karşılanması amacıyla ithalatçılara yüzde 15 oranında patates ithal izni verildi.

Bakanlar Kurulu kararında şöyle denildi:

“Bakanlar Kurulu, ülkemizde yağışların normallerin üzerinde ve kesintisiz şekilde devam etmesi nedeniyle ülkemiz ürünü sanayi tipi (Donmuş parmak patates üretiminde kullanılan) patateslerin hasadında yaşanan gecikmeden dolayı, donmuş patates ithalatında sorun yaşanmaması amacıyla yine Bakanlar Kurulunun önergeye ekli TE(K-1)433-2019 sayı ve 19.3.2019 tarihli kararı uyarınca donmuş patates ithal eden ithalatçılara, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi kayıtlarına göre 2019 yılı içerisinde yerli üretim donmuş patates ürününden aldıkları miktarın karşılığında yapacakları ithalatın % 15’i kadar bir miktar için konu karar hükümlerinin aranmadan ithal izni verilmesine karar verdi.”

13/02/2020 18:26