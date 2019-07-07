Hükümlü tutuklu sayısı rekor seviyeye ulaştı!

Türkiye’de cezaevlerindeki hükümlü tutuklu sayısı rekor seviyeye ulaşırken Adalet Bakanlığı’nın 5 Temmuz itibariyle resmi verilerine göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlü-tutuklu sayısı 30 binin altına indi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, altı ay önce FETÖ’den tutuklu ve hükümlü sayısının 31 bin 88 olduğunu açıklamıştı. 5 Temmuz itibarıyla FETÖ’den tutuklu sayısı 7 bin 882, hükümlü sayısı 21 bin 605 olmak üzere toplam 29 bin 487’ye geriledi. FETÖ dosyalarında, darbe suçu nedeniyle anayasayı ihlalden 71’i general, bin 198 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 29 sanığa ise müebbet verilirken, 2 bin 608 kişi ise beraat etti.

155 BİN 560’A GERİLEDİ

Bakanlığın, 18 Ocak tarihli istatistiğine göre bugüne kadar hakkında FETÖ’den adli işlem yapılanların sayısı 500 bin 650’ye çıkmıştı. Aynı dönemde, Türkiye genelindeki savcılıklarda FETÖ iddiasıyla 142 bin 184 dosya vardı. Soruşturma veya kovuşturması süren kişi sayısı 259 bin 99’du. Derdest soruşturmalarda 181 bin 455 kişi şüpheliyken, davalarda ise 78 bin 544 kişi sanık olarak yargılanıyordu. Ancak, soruşturma ve davaların hızla sonuçlandırılmasıyla, son altı ayda FETÖ’den soruşturulan kişi sayısı 155 bin 560’a geriledi. 5 Temmuz itibarıyla bakanlık istatistiklerine göre FETÖ/PDY’den soruşturma aşamasındaki dosya sayısı 79 bin 275, soruşturma aşamasındaki kişi sayası 155 bin 560. Kovuşturma (dava) aşamasındaki dosya sayısı 47 bin 818, kişi sayısı 69 bin 259. FETÖ/PDY’den soruşturma-kovuşturma olarak toplam dosya sayısı ise 127 bin 93’e indi.

FETÖ fiili darbe yargılamalarında ise 5 Temmuz itibarıyla soruşturma dosya sayısı 0 iken, kovuşturma dosya sayısı 26 oldu. Karar verilen dava sayası 263’e ulaştı. FETÖ davalarının sanık sayısı ise 2 bin 19 kişi. Bu davalarda adli kontrolle bırakılanların sayısı 792 iken, tutuklu sayısı 932 kişi.

3 BİN 611 MAHKÛMİYET

Darbe sonrası açılan ve üç yılda karara bağlanan toplam 263 dosyada, anayasayı ihlal suçundan bin 198 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 29 sanığa müebbet verilirken, bin 384 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası, 516 kişiye ceza verilmesine yer olmadığı kararı olmak üzere toplam 6 bin 735 kişi hakkında karar verildi. Toplam 2 bin 608 kişi beraat etti. Toplam mahkumiyet sayısı ise 3 bin 611’e ulaştı. Hapis cezası verilenlerin mesleklere göre dağılımı ise şöyle:

71 GENERALE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenler: 71’i general, 805’i subay, 172’si astsubay, 49’u uzman çavuş, 61’gi asker öğrenci, 24’ü sivil, 4’ü polis, 12’si er. Müebbet hapis verilenler: 19 general, 376 subay, 116 astsubay, 139 uzman çavuş, 276 asker öğrenci, 12 polis, 91 er. Süreli hapis cezası verilenler: 18 general, 620 subay, 232 astsubay, 283 uzman çavuş, 154 polis, 41 er, 18 sivil, 1 mülki amir, 17 askeri öğrenci.

FETÖ’DEN İADE TALEBİ 568

FETÖ’den 94 ülkeden 568 kişinin iadesi talep edildi. Türkiye’nin iade taleplerini 44 ülke reddetti. Sınır dışı yoluyla 23 ülke, 109 FETÖ’cüyü iade etti. Türkiye 54 ülkeden ise 151 FETÖ’cü için iade amacıyla geçici tutuklama talep etti.