Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyecekler!

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01/10/2021

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Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyecekler!

Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC'de izinsiz ikamet etmek” ve “Kasti hasar” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Peter Ohien ve Peter Junior Imhanhe mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, zanlı Peter Ohien’in KKTC’de izinsiz ikamet etmek, zanlı  Peter Junior Imhanhe’in ise KKTC'de izinsiz ikamet etmek” ve “Kasti hasar” suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis,  28.09.2021 tarihinde saat 20.15 de Lefkoşa Adli Şubede "Kasti Hasar" meselesi ile ilgili olarak soruşturulmakta olan Peter Ohıen (E-28-İşsiz-Nijerya)'in pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 31.12.2020 tarihinden itibaren ve Peter Junior Imhanhe’ın (E-30-İşsiz-Nijerya)'nin pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2019 tarihinden itibaren KKTC' de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, müştekiye ait dairenin kapısını hasara uğratan zanlı Imhanhe’nin  aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere gün cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

01/10/2021 14:45
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TAGS: Peter Ohien, Peter Junior Imhanhe
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