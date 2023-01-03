Hulk Süper Lig'e geliyor

İHA'nın haberine göre Adana Demirspor, Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı.

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03/01/2023

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Hulk Süper Lig'e geliyor

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren ve Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı.

Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı. Transfer döneminin başlamasıyla Başkan Murat Sancak, Hulk'u Türkiye'ye getirecek ve imzayı attıracak.

03/01/2023 16:04
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TAGS: Hulk, Süper Lig
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