Hull City, Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini aldı

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisiyle Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

Hull City, geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh’in İngiltere’nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Hull City'nin internet sitesinde yer alan açıklamada ise Allahyar Sayyadmanesh ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve kulübün sonraki dönem için opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Hull City'de geçiren Allahyar Sayyadmanesh 12 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'ye Esteghlal FC'den transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla 3 maçta süre aldı.

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09/07/2022 18:54