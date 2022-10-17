Hull City-Birmingham City maçında ''kale direği'' krizi

İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Birmingham City arasındaki karşılaşmaya, kale direklerinin boyunda yaşanan sorun damga vurdu.

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17/10/2022

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Hull City-Birmingham City maçında ''kale direği'' krizi

Birmingham City'nin deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi, kale direklerinin olması gerekenden 5 santimetre daha uzun olduğu, hakem tarafından tespit edildi.

Sahaya maç öncesinde giren teknisyenlerin yoğun uğraşları sonucunda direkler kesilerek normal boyuta getirildi ve karşılaşma, yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.

17/10/2022 14:32
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