Hull City, Championship'te son sıraya geriledi
Championship'in 19. haftasında Hull City sahasında Blackburn Rovers'a 1-0 yendi. Turuncu siyahlılar son sıraya geriledi.
YAYIN TARİHİ:
08/12/2024
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in 19. haftasında Blackburn Rovers'ı konuk etti.
Blackburn, 20. dakikada McLoughlin'in kendi kalesine attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Ligde 19 maçta 10. yenilgisini yaşayan Hull City, 15 puanda kaldı. Blackburn ise puanını 31 yaptı.
En yakın rakibi Portsmouth'tan 2 maç fazla oynayan Hull City, ligin dibine demir attı.
YAYIN TARİHİ: