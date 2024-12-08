Hull City, Championship'te son sıraya geriledi

Championship'in 19. haftasında Hull City sahasında Blackburn Rovers'a 1-0 yendi. Turuncu siyahlılar son sıraya geriledi.

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08/12/2024

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Hull City, Championship'te son sıraya geriledi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in 19. haftasında Blackburn Rovers'ı konuk etti.

Blackburn, 20. dakikada McLoughlin'in kendi kalesine attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Ligde 19 maçta 10. yenilgisini yaşayan Hull City, 15 puanda kaldı. Blackburn ise puanını 31 yaptı.

En yakın rakibi Portsmouth'tan 2 maç fazla oynayan Hull City, ligin dibine demir attı.

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