Hulusi Akar'dan Kıbrıs Açıklaması

Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sorunlarını iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde dostane bir şekilde çözümeden yana olan Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla gerekli faaliyetleri kararlılıkla yürüttüğünü belirtti.

Akar ve eşi, gaziler ve ailelerine Gazi Orduevi’nde verdiği iftara, gaziler ve ailelerinin yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Ankara Garnizonu’nda görevli general, amiral ve eşleri de katıldı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, iftarda konuşan Orgeneral Akar, asil Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletinin emrinde ve daima vazifesinin başında olduğunu, ülkenin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak amacıyla gece gündüz demeden karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Orgeneral Hulusi Akar, “Türkiye, Ege’de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde dostane bir şekilde çözüme kavuşturulmasından yana. Bununla birlikte Ege ve Akdeniz başta olmak üzere mavi vatanda ve Kıbrıs’ta ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla gerekli faaliyetler de kararlılıkla yürütülmektedir.” ifadelerini kullandı