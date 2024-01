Hulusiağa: Atelier of Yos markası kadına ilham ve güven veren bir marka olacak

Kıbrıs'ın moda sahnesine heyecan katan iş kadını giyim tasarım markası, Atelier of Yos, online web sitesi satışlarına başladı. Güçlü iş kadını vizyonuyla dikkat çeken Marka’nın Creative Direktörü Özge Hulusiağa, bu sabah gerçekleştirilen etkileyici bir basın toplantısı ile markasını tanıttı.

Basın toplantısında konuşan Özge Hulusiağa, “Dünyaca bilinen bir konfeksiyon marka kurucusunun marka hikayesini dinlediğimde bana müthiş ilham vermiş ve üretim yapma uyanışımı ruhuma atan ilk tohum olmuştu. O günden sonra kendi markamı kurma hayalim başladı ve bambaşka bir sektörde olmama rağmen bu isteği içimde çürütemedim. Beni bilenler bilecektir iş konusundaki hassas çizgilerimi, bir iş ya layıkıyla yapılır yada hiç yapılmaz. Titizlik, dürüstlük, ciddiyet, etik değerler ve güven vermek, kazanılacak paradan çok daha önemli hayatımda. Markayı kurma sürecimin start almasıyla, büyük bir tutku ile üretiminin her anında ve her detayında yer aldığım 25 farklı tasarımın yer aldığı ilk koleksiyonun üretim ayağını Türkiye'nin önde gelen tasarım ekibimin ellerinden çıkan özgün tasarımlar ile öne çıkardık. Kumaşı, kalıbı, zarafeti, işçiliği ve eşsiz hissettirebilecek her detaya hayat veren “Atelier of Yos” markası kadına ilham ve güven veren bir marka olacak. Koleksiyonun fotoğraf çekimlerini İstanbul Anadolu yakasında bulunan “Beyaz Köşk’te” yaptık. Markanın oluşum süreci hiç kolay olmadı, ama başarıyada kolay yoldan gidilmiyor. Heyecanım ve mutluluğum tarifsiz, Atelier of Yos benim için en güzel hikaye. Tüm tasarımlara ulaşabileceğiniz Online web mağazamıza atelierofyos.com web sitesinden, aynı zamanda Atelier of Yos İnstagram ve Facebook sayfalarından da ulaşabilirsiniz. “ dedi.

“Yos giyen bir iş kadını, kendini şık, güçlü ve özel hisseder”

Markanın Creative Direktörü Özge Hulusiağa, basına yaptığı konuşmada Markanın tanımını şu sözlerle yaptı; Atelier of Yos koleksiyonunu tanımlanam gerekirse; yoğunluklu iş kadınlarına hitap edecek bir tasarım markasıdır. 4 mevsim ve gece gündüz giyimini hedef alan, kumaş ve kalıbıyla bir kadının kendini güvende ve eşsiz hissetmesini sağlamayı amaçlamıştır. Yos giyen bir iş kadını, kendini şık, güçlü ve özel hisseder. Gece giyiminde ise bir Yos kadını çevresine ilham veren görüntüsüyle zarafeti tutkuyu ve asaleti tanımlar. Güçlü kadınların güçlü stiliyle hayat bulan Atelier Of Yos markası, çağdaş türk kadınının kendi ayakları üzerinde duruşunun kıyafete bürünmüş halidir.

Atelier Of Yos Markası Lansmanında daha sonra sözü alan markanın tasarımcısı Bilge Başer; “Markanın bizden istediklerini yerine getirmek için eskinin güçlü tarafını modernize ederek birleştirdik. Markanın özellikle üzerinde durduğu konu kadınların güçlü tarafı ve bu bizim için vurgulanması gereken bir silüetti. Kalıplarda bu duruşu koruduk” dedi.

Basın toplantısına yoğun ilgi gösteren davetliler arasında yerel medya temsilcileri, moda blog yazarları ve sektörün önde gelen isimleri vardı.

13/01/2024 15:03