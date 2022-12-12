Hulusioğlu: Çatalköy ve Esentepe KKTC’nin en gözde beldesi olacak

Çatalköy Belediye Başkanı ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy ve Esentepe’nin KKTC’nin en gözde beldesi olacağına inandığını da ifade etti. Hulusioğlu, “Bu belediye hepimizindir. Bölgeli insanlara aidiyet duygusu kazandıracağız” dedi.

Çatalköy Belediye Başkanı ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Hulusioğlu, Hakikat Web TV’de yayınlanan ve Güven Arıklı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Günaydın Hakikat’ adlı programa katıldı.

Belediye başkanlığı süresi boyunca yaptığı yatırımlara dikkat çeken Mehmet Hulusioğlu, özellikle altyapı konusunda bölgeye büyük katkılar koyduklarını ifade etti.

Adayların ‘Çatalköy’de düğün salonu yok’ şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren Hulusioğlu, “Çatalköy’de düğün salonu vardır. Kapasitesi sıkıntılı ve yeterli olmamasından dolayı Arapköy’e çok güzel bir düğün salonu yaptık” dedi.

“İÇME SUYUYLA İLGİLİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ”

İçme suyuyla ilgili olan hemen hemen tüm sorunların çözüldüğünü aktaran Hulusioğlu, “Sadece oteller bölgesinde bir sıkıntımız var. Ancak, Su Dairesi ve Türkiye Cumhuriyeti Su İşleri Dairesi ile bunu projelendirdik. Kasım ayında ihaleye çıkıldı… Oradaki sorun yaz girişine kadar çözülecektir” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYENİN 84 PERSONELİ VAR, İSTİHDAM YAPMADIK”

Hulusioğlu, bölgede ciddi anlamda bir nüfus yoğunluğunun olduğunu belirterek, “Hizmet götürebilmek için büyük çaba harcıyoruz. Ben ilk belediye başkanı olduğumda 11 kişi istihdam etmiştim, personel sayımız 117’ye yükselmişti. Şu an 84 personelimiz var, hiç istihdam yapmadık” diye konuştu.

“ÇATALKÖY VE ESENTEPE KKTC’NİN EN GÖZDE BELDESİ OLACAK”

Hulusioğlu, Çatalköy ve Esentepe’nin KKTC’nin en gözde beldesi olacağına inandığını da ifade ederek, “Bu belediye hepimizindir. Bölgeli insanlara aidiyet duygusu kazandıracağız” dedi.

“BELEDİYELER REFORMUNU HALKA DOĞRU ANLATILAMADI”

Belediyeler reformunun vatandaşlara doğru anlatılmadığını kaydeden Hulusioğlu, “Reform, hep belediyelerin birleştirilmesi gibi algılandı. Birleştirilen belediyeler ‘kapandı’ denildi ancak asla böyle bir şey yoktur” açıklamasında bulundu.

“51/95 SAYILI YASA İLE MALİ YAPIMIZ GÜÇLENECEK”

İki belediyenin birleşmesi ile zorlu bir süreç yaşanacağını aktaran Hulusioğlu, 51/95 sayılı yasada ciddi anlamda önemli tadilatlar yapıldığını kaydetti, şöyle devam etti:

“51/95 sayılı yasanın yeni hali seçimden sonra yürürlüğe girmez ise büyük sıkıntı yaşayacağız. Seçimlerden sonra umarım hayata geçer. 51/95 sayılı yasayla birlikte belediyelerimizi doğru kurgulamalıyız. 51/95 sayılı yasa ile ciddi anlamda mali yapımız güçlenecek.”

“GİRNE-ÇATALKÖY İMAR PLANI’NA ESENTEPE’NİN EKLENMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ”

Girne-Çatalköy İmar Planı ile bölgedeki yapılaşmaya bir disiplin getirildiğini aktaran Hulusioğlu, Esentepe’nin de imar planına eklenmesinin öngörüldüğünü ve projelerin hazırlandığını belirtti.

“ÇATALKÖY BELEDİYESİ’NİN BORÇLANMA DERDİ YOKTUR”

“Çatalköy Belediyesi’nin borçlanma derdi yoktur” diyen Mehmet Hulusioğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Çatalköy Belediyesi’nin mali açıdan çok doğru idare edildiğini söyleyebilirim. 40 senelik borçları taksitlerle hala ödüyoruz. Adaylar yüzeysel olarak duydukları veya öngördükleri maliyet açısından inceleseler zaten ne kadar doğru bir politika ile yönettiğimizi görecekler.”

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12/12/2022 14:46