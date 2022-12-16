Hulusioğlu: Teknecik’e filtre takılmalı, takipçisi olacağız

Çatalköy Belediye Başkanı ve Çatalköy Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Hulusioğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ve Selda İçer’in hazırlayıp sunduğu ‘Gündem’ adlı programa konuk oldu.

Mehmet Hulusioğlu, Esentepe’nin İskele’den sonra en fazla yatırım alan bir bölge olduğunu aktararak, “Karaağaç’tan Bahçeli’ye kadar villa turizmi dediğimiz bir yapılaşma söz konusu. Bu yapılaşmanın doğru bir şekilde yönetilmesi lazım. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde imar planının yürürlüğe girmesi gerekiyor” dedi.

Girne-Çatalköy İmar Planı’nın 5 yıl önce yürürlüğe girdiğini kaydeden Hulusioğlu, “Bu sene Girne-Çatalköy İmar Planı’nın tadilatı yapılacak. Esentepe’nin de bu imar planına dahil edilmesini öngörüyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hulusioğlu, Esentepe bölge halkı, muhtarları ve yatırımcılarıyla istişareler yaptığını belirterek, “Bölgenin ihtiyaçlarını bir taslak olarak kafamızda canlandırdık” diye konuştu.

“BELEDİYELERİN ENTEGRE EDİLMESİ GEREKİYOR”

Belediyeler reformu ile birleştirilen iki belediyenin hızlı bir şekilde entegre edilmesi gerektiğine vurgu yapan Hulusioğlu, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin yeni yasalara hazırlanması gerektiğini ve doğru bir şekilde çalışılmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

“İLK ETAPTA ESENTEPE BELEDİYESİ BİNASINI DA KULLANACAĞIZ”

“İhtiyaçlara göre belirlediğimiz yatırımlarımız var” diyen Mehmet Hulusioğlu, Esentepe’nin kozmopolitik bir nüfus yapısı olduğunu aktardı, şöyle devam etti:

“Bizim Çatalköy’den tecrübemiz var. İnsanları doğru yönlendirebilmek için politikalarımızı hızlı bir şekilde yeni Belediye Meclis Üyelerimizle hayata geçireceğiz.”

Hulusioğlu, yasada Çatalköy Belediye Binasının merkez olmasının öngörüldüğünü de belirterek, “İlk etapta bölgenin almış olduğu hizmetlerin geri gitmemesi için Esentepe Belediye Binasını da kullanacağımızı söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL SOKAK AYDINLATMALARININ BAKIM VE ONARIMI BELEDİYELERE TEKRAR VERİLMELİ”

Sokak aydınlatmalarına işaret eden Hulusioğlu, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile belediyelerin bu konuda büyük bir çatışması var. Sokak aydınlatmalarının bakım ve onarımı bir anda belediyeden alınarak, KIB-TEK’e verildi. Gerekçe ise bu çalışmaların ücretlerinin KIB-TEK’e ödenmemesiydi. Belki de doğru bir karardı, bu paraların ödenmesi gerekiyordu. Ancak 30 yıl boyunca kimse bunu sorgulamadı, talep etmedi. Hiçbir yasal düzenleme olmadan da bu uygulama devam ediyor. Biz Belediyeler Birliği olarak, ısrarla bu borçların ne kadar olduğunu ne kadarının ödendiğini ve ne kadar kaldığını soruyoruz henüz bir cevap alamadık” diye konuştu.

Bu uygulama ile vatandaşın mağdur edildiğini belirten Hulusioğlu, “Vatandaşın daha fazla mağdur olmaması için belediyeler olarak KIB-TEK ile protokoller yapıyoruz. Önümüzdeki yıl belediyelere tekrardan bakım-onarım idaresi devredilmeli” dedi.

“HZ. ÖMER TÜRBESİ’NDEKİ PEYZAJ DÜZENLEMESİNİ TEKRAR GÖREVE GELDİĞİMİZDE TAMAMLAYACAĞIZ”

Hulusioğlu, “İçimde kalan, yapmak istediğim Hz. Ömer Türbesi’ndeki peyzaj düzenlenmesidir. Projenin yüzde 80’i tamamlandı. Ancak var olan arazi itilafından dolayı yaklaşık 3 yıllık bir hukuki süreç yaşadık. Üzerinde pandemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen kaynakların kesilmesi de eklendi. Tekrar göreve geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu olacaktır. Bölgeye denize ulaşma ve yeşil alan konusunda nefes aldıracağız” ifadelerini kullandı.

“TEKNECİK’E FİLTRE TAKILMALI, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Teknecik Elektrik Kurumu hakkında da açıklamalarda bulunan Hulusioğlu, Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasına dikkat çekti, “İnşallah Teknecik’e filtre takılır. Biz bunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

“51/95 SAYILI YASA GEÇMEZ İSE KAOS YAŞANIR”

Hulusioğlu, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın seçimlerinden ardından Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Geçmez ise büyük kaos yaşanır…” dedi, düzenlemeler yapılan 51/95 sayılı yasanın belediyelerin mali gücünü artıracağını da dile getirdi.

Hulusioğlu, belediye hizmetlerinin tüm bölgeye hızlı ve eşit bir şekilde ulaşması için çalışacaklarını kaydetti.

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16/12/2022 12:14