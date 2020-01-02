Hulusioğlu’ndan ilginç öneri

Hulusioğlu, ilginç bir öneride bulunarak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimlerinin aynı zamanda yapılmasını istedi.

ads
02/01/2020
HK

ads
Hulusioğlu’ndan ilginç öneri

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, ilginç bir öneride bulunarak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimlerinin aynı zamanda yapılmasını istedi.

Hulusioğlu, genel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yapılması durumunda hangi partinin genel başkanının milletvekilliğini bırakıp Cumhurbaşkanlığına aday olacağını merak ettiğini belirtti.

Hiçbir parti başkanının milletvekilliğini bırakıp da Cumhurbaşkanlığına aday olmayı seçmeyeceğini ifade eden Hulusıioğlu, herkesin Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden strateji güttüğünü bu nedenle ülkenin yönetilebilir olmaktan çıktığını belirtti.

02/01/2020 11:21
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Hulusioğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.