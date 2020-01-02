Hulusioğlu’ndan ilginç öneri

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, ilginç bir öneride bulunarak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimlerinin aynı zamanda yapılmasını istedi.

Hulusioğlu, genel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yapılması durumunda hangi partinin genel başkanının milletvekilliğini bırakıp Cumhurbaşkanlığına aday olacağını merak ettiğini belirtti.

Hiçbir parti başkanının milletvekilliğini bırakıp da Cumhurbaşkanlığına aday olmayı seçmeyeceğini ifade eden Hulusıioğlu, herkesin Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden strateji güttüğünü bu nedenle ülkenin yönetilebilir olmaktan çıktığını belirtti.

02/01/2020 11:21