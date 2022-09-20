Hülya Avşar: Çok zor bir durum kız evlendirmek!



Sekiz yıllık evliliklerini 2005 yılında noktalayan ünlü sanatçı Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, boşanmalarına rağmen arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. Zaman zaman bir araya da gelen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, önceki gün kızları Zehra'nın çocukluk arkadaşının düğününe katılmıştı.

"GARİP BİR DUYGU"

Törende ailece poz veren ünlü isimlerden Hülya Avşar, düğün karesini; “Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis’in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah!” notuyla paylaşmıştı.

Kaya Çilingiroğlu da eski eşi ve kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerine; "Hangimize benziyor?" diye sormuştu. Çilingiroğlu'nun sorusuna takipçilerinden; "Güzellik anneden gülüş babadan", "Size benziyor", "Güzelliğin temeli anne", "Aynı siz" gibi yanıtlar gelmişti.

AİLE YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

Tüm bunların ardından Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile Tarabya Kıyı Balık çıkışı görüntülendi. Mekandan ilk önce Zehra Çilingiroğlu ve Helin Avşar çıktı. Yaklaşık 20 dakika sonra da Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu mekandan ayrıldı. Avşar, basın mensuplarına poz verdikten sonra; kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Ünlü isim, “Klasik bir aile yemeği oldu. Kaya bugün de bizi çok güldürdü” dedi.

"EYVAH! NE YAPACAĞIZ?"

Geçtiğimiz günlerde eski eşi ve kızıyla; Zehra’nın çocukluk arkadaşının nikahına giden ve orada çekindikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Avşar, o gece ile ilgili; “Çok güzel geçti. İlk defa bizim arkadaşlardan birinin çocuğu evleniyor. Zehra’dan yaşça büyük ama eyvah dedim, çok zor bir durummuş kız evlendirmek. Ne yapacağız? Ben kendimi aşılatırdım bu duruma da yüz yüze gelince biraz ağır geldi.” dedi.

"BAZEN BANA BAZEN KAYA'YA BENZİYOR"

Kaya Çilingiroğlu’nun paylaştığı fotoğrafta; kızları Zehra’nın kime benzediğini takipçilerine sormasına ise Hülya Avşar, “Sizce kime benziyor? Zehra bazen bana benziyor, bazen Kaya’ya benziyor. Gırgırına sormuş o da işte” dedi.

"YENİ ŞARKI GELİYOR"

Yeni şarkılarından da bahseden Avşar kızı, “Şimdi yeni bir şark geliyor. Senaryosunu da yazıyorum klibin. Önceki klibi de çok severek yazdım ve çok severek de yönettim. Çünkü şarkı bana onu çağrıştırdı, ben direkt onu yazdım, oynadım, çektim. Çok keyifliydi. Yıllardır sinemaya verdiğim emeği bu şekilde taçlandırmış oldum” dedi.

Ünlü isim, dizi ve sinema teklifleri hakkında ise “Şu an netleşen bir durum yok. Beni iyi şekilde anlatan bir senaryo gelirse tabii ki de isterim. Şimdi bir proje yok derim ama yarın bir gün hemen teklif gelir falan onu kestiremem. Şu an görünürde bir şey yok” ifadelerini kullandı. Kaynak: Milliyet

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20/09/2022 10:17