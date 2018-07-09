Hülya Avşar evine giren hırsızı kovaladı

Hülya Avşar’ın, Ayvalık’taki yazlık evine hırsız girdi. Sanatçı, yatak odasında karşılaştığı hırsızı kovaladı. Evden kaçmayı başaran adam, bin 500 TL çaldı

Hülya Avşar evine giren hırsızı nasıl kovaladığını ve yaşananları Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'na anlattı:

“Sabah 06.00- 06.30 gibiydi. Gün aydınlanmıştı. Gözümü açınca baktım yatak odamda bir adam. Ayağa fırlayıp, sen kimsin dedim? Şapkalı, eldivenli adam, eliyle yüzünü gizleyip ‘Benim, ben’ demesin mi?"

"Yataktan fırlayıp üstüne yürüdüm, çaldığı çantalarımı balkondan atıp, kendi kapıdan aşağı hızla kaçmaya başladı. Tam ensesinden yakalamak üzereydim adamı, ama gecelikle olduğumu fark edip geri döndüm, üstüme bir şeyler aldım."

"Merdivenden inerken yine kovalamaya başladım onu, ama yakalayamadım. Bahçeden çantaları alıp kaçtı. Gürültüye uyanan Zehra’ya alt kattaki Helin’e bakmasını söyledim. 155’i aradık, polis geldi."

"Evdeki kameralardan hırsızın eşkali belirlendi. Burhaniye’de birçok evi soymaktan aranan bir hırsız çıktı.”

Avşar, hırsızın çaldığı çantalarda nelerin olduğunu sorusunu şu cevabı verdi: “Bin 500 TL civarında para... Kimlik kartlarım, kredi kartlarım, pasaportum, otomobilimin anahtarı ve iki pırlanta küpe.”

Pazar sabahı yazlığında yaşananların aksiyon filmlerini aratmadığını vurgulayan Avşar, olayın devamını ise şöyle anlattı: "İşin ilginç yanı, içindeki paraları alıp, çantaları Ayvalık yakınında atmış hırsız. Polisin söylediğine göre yöntemi buymuş"

Avşar sözlerine şöyle devam etti: "Dün denize girerken küpelerimi peçeteye sarıp çantama koymuştum. Sanıyorum onu kirli sanıp, diğer eşyalar gibi onu da bırakmış."

Hüyla Avşar; Bu olay seni nasıl etkiledi sorusuna ise “Eylül ile Leyla gibi çocukların öldürülmesinin ailelerine yaşattığı acının yanında benimki ne ki? O yüzden bu olay çok fazla etkilemedi beni.”