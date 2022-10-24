Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'ndan yeni poz

Bir döneme damga vuran çiftlerden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, sekiz yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanmışlardı. Bu evliliklerinden Zehra adında bir kızları olan ikili, boşandıktan sonra arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.

"GARİP BİR DUYGU!"

Zaman zaman bir araya da gelen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz ay kızları Zehra'nın çocukluk arkadaşının düğününe katılmıştı. Törende ailece poz veren ünlü isimlerden Avşar, düğün karesini; “Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis’in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah!” notuyla paylaşmıştı.

"GÜZELLİK ANNEDEN GÜLÜŞ BABADAN"

Kaya Çilingiroğlu da eski eşi ve kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerine; "Hangimize benziyor?" diye sormuştu. Çilingiroğlu'nun sorusuna takipçilerinden; "Güzellik anneden gülüş babadan", "Size benziyor", "Güzelliğin temeli anne", "Aynı siz" gibi yanıtlar gelmişti.

DOĞUM GÜNÜNÜ AİLESİYLE KUTLADI

İki hafta önce 59 yaşına basan Hülya Avşar, doğum gününü eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra, kız kardeşi Helin Avşar ile Tarabya'da bir mekanda kutlamıştı.

Neşesinin yerinde olduğu gözlenen sanatçı, "Ben hayatı 30'dan sonra anladım. Yaşlanmak güzel şey. Hayatın tadını şimdi çıkarıyorum. Bana geri dön deseler hayatta dönmem" sözleriyle espri yapmıştı.

"BİZ BU YOLLARDA BERABER YÜRÜDÜK"

Bu sırada Avşar'ın yanına gelen eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na, muhabirler, "Hülya Hanım sizi dilediğini söyledi. Siz neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti. Çilingiroğlu, "Tabi beni dileyecek. Biz bu yollarda beraber yürüdük" cevabını vermişti. Avşar kızı, geceden bir kareyi, "Aile, mutluluk, huzur. Keyifli bir akşam" notuyla paylaşmıştı.

GOLF OYNADILAR

Sık sık Kaya Çilingiroğlu ile bir araya gelen Hülya Avşar, son olarak eski eşiyle golf oynamaya gitti. Birlikte keyifli vakit geçiren ikiliden Avşar, önce Çilingiroğlu'nun golf arabasında poz verdi. Ardından da kızının babasıyla objektif karşısına geçti. Hem Hülya Avşar hem Kaya Çilingiroğlu, bu kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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24/10/2022 12:35