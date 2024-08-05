Hülya Avşar ile Uğur Yücel ''Aşkın Dünkü Çocukları'' filminde buluştu

Hülya Avşar ile Uğur Yücel “Aşkın Dünkü Çocukları” filminde bir araya geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Avşar filmde "Isabel", Uğur ise "Arif" karakterine hayat verecek.

"Aşkın Dünkü Çocukları” yıllarca birbirine hasret kalan birbirinden çok ayrı kültürlerden gelen iki aşığın buruk hikayesini beyazperdeye taşıyacak.

Gerçek bir hikayeye dayanan filmin yönetmen koltuğunda Levent Onan oturacak.

Avşar, film çekimleri için 14 Ağustos'ta Ordu, Ünye'ye gidecek. Mehmet Özgür’ün “Namık” rolüne hayat verdiği filmde Ali Düşenkalkar da Sömelek Rıza karakterini canlandıracak.