Hülya Avşar Kadir İnanır anısını anlattı: Benim hayatımı kurtardı

Hülya Avşar konuk olduğu programda Kadir İnanır ile birlikte rol aldığı filmin çekimlerinde yaşanan bir anısını paylaştı. Ölümden döndüğünü söyleyen Hülya Avşar, Kadir İnanır için "Benim hayatımı kurtardı" dedi.

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28/09/2024

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Hülya Avşar Kadir İnanır anısını anlattı: Benim hayatımı kurtardı

Hülya Avşar konuk olduğu programda Kadir İnanır ile birlikte rol aldığı filmin çekimlerinde yaşanan bir anısını paylaştı. Ölümden döndüğünü söyleyen Hülya Avşar, Kadir İnanır için "Benim hayatımı kurtardı" dedi.

Açıklamaları ile gündemden düşmeyen Hülya Avşar, konuk olduğu "Empati" programında Kadir İnanır'ın da kadrosunda yer aldığı bir filmde ölümden döndüğünü açıkladı. Kadir İnanır'ın hayatını kurtardığını ifade eden Hülya Avşar, şunları söyledi:

"Fünyeden korkuyorum, fünyeyi yerleştiren kişilere 'Çok fazla patlamasın, bir tane kalbime koyun, oradan yiyeyim öleyim kurşunu' dedim. Onlar da beni dinledi. Kadir geldi. Fünyenin ucu görünüyor, 'Olmaz, çıkarın onu çabuk kalbinden' dedi. Kadir fünyeyi kalbimden çıkartmasaydı, ben gitmiştim. Meğerse o fünye tahrip fünyesiymiş!

Set çalışanı alkol alıyor, sabaha karşı aklına geliyor ve nereden bulduysa bir fünye buluyor. O patlama oldu, ben vücudumdan çıkan her şeyi gördüm. Seyirciye, yönetmene her yere sıçradı. Kelime-i şehadet getirmeye başlamıştım."

28/09/2024 14:40
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TAGS: Hülya Avşar Kadir İnanır
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