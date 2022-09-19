Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu’nun çocukluk arkadaşının düğününe katıldı.

GARİP BİR DUYGU!

Ünlü sanatçı, düğünde kızı ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu’yla verdiği bu pozu Instagram’da paylaştı: “Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis’in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah!”





HANGİMİZE BENZİYOR?

Kaya Çilingiroğlu da eski eşi ve kızı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerine "Hangimize benziyor?" diye sordu...

ÜNLÜ ANNE BABALARIN 'ÜNSÜZ' ÇOCUKLARI

Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. İşte ünlüler ve onların tanınmayan çocukları...

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19/09/2022 11:17