Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar, eski aşkı Tanju Çolak için “Numarasını hâlâ silmedim” demişti. UçanKuş TV’ye röportaj veren Çolak, konuyla ilgili soruyu yanıtladı.

ads ads ads ads
12/11/2021

ads
ads
ads
Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar, eski aşkı Tanju Çolak için “Numarasını hâlâ silmedim” demişti. UçanKuş TV’ye röportaj veren Çolak, konuyla ilgili soruyu yanıtladı.

“Hoşuma gitmedi dersem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım” diyen Tanju Çolak, “Bir yerde karşılaşırsanız selam verir misiniz?” sorusuna da yanıt verdi.

“Tabii ki. 3-4 sene önce Cumhurbaşkanımız Dolmabahçe’de bir yemek daveti vermişti. Orada karşılaşmıştık ve selamlaşmıştık. Şu an evli olabilirim ama eşim kıskanmaz. Bunlar yaşanmışlık, ortada yanlış bir şey yok.”

12/11/2021 12:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Hülya Avşar, Tanju Çolak
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.