Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar, eski aşkı Tanju Çolak için “Numarasını hâlâ silmedim” demişti. UçanKuş TV’ye röportaj veren Çolak, konuyla ilgili soruyu yanıtladı.

“Hoşuma gitmedi dersem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım” diyen Tanju Çolak, “Bir yerde karşılaşırsanız selam verir misiniz?” sorusuna da yanıt verdi.

“Tabii ki. 3-4 sene önce Cumhurbaşkanımız Dolmabahçe’de bir yemek daveti vermişti. Orada karşılaşmıştık ve selamlaşmıştık. Şu an evli olabilirim ama eşim kıskanmaz. Bunlar yaşanmışlık, ortada yanlış bir şey yok.”

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12/11/2021 12:01