Hülya Avşar: Zenginlik kadar kötü bir şey olamaz

Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Avşar kızı, merak edilen soruları yanıtladı. Ayvalık'ta ada aldığı konuşulan Hülya Avşar, konuya açıklık getirdi.

"ADA İLE İLGİLENDİM"

*Ayvalık'ta ada almadım. Öyle bir şey yok. İlgilendik ama... Çok güzel bir adaydı. Merak ettim, ilgilendim. Fiyatını sordum. Konuştuk. Adası olan insanlar var... Çok makul bir şey olmasa da... Ticari olarak da değerlendirilebilir. Ben olayları bu kadar büyük yaşamayı seven bir insan değilim. Benim işimi yapan bir insanın ticari olarak bunu yapmasının doğru olduğunu düşünmüyorum ama aklımızdan geçmedi değil. Benim orada turizmle ilgilenen arkadaşlarım var demek ki bir gel git aklı yaşadık. Bir adam olsun istemem.





Üzerinde 2 bin zeytin, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası Ayvalık’a 8 kilometre, Keremköy’e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta.

"ZENGİNLİK KÖTÜ BİR ŞEY"

* Bu kadar zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz. Bu nedir böyle, her şeyi alabilmek! Hayatta her şeye şüpheli gezersin. Sevgilin 'seni seviyorum' dese inanamazsın. Bir şeye özlem duymak gerek hayatta.



"TELEVİZYON KURALLARINA KARŞI GELDİM"

* Televizyonlarda 120 dakika olunca, bizim programlarımız 23.30 gibi yayınlanıyor. Ben de o saatlerde program yapmak istemediğim için, yine televizyon kurallarına karşı geldiğim için program bitti.

* 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programını yine yapacağım. Bu programı yapmamak benim için çok ayıp bir şey. Acun'un haberi yok ama Exxen'e yapacağım.

"GENÇ KIZIM VAR"

* Dramatik hiçbir hatam yok. Hata ne olabilir ki? Bir insanı soymadığın sürece, hakkını girmediğin sürece, canına kastetmediğin sürece hata ne olabilir ki? Kalanlar insanlık halidir.



* Yaşanan iyiyle, kötüyle her şeyle dalga geçiyorum. Ciddiye almıyorum galiba. Bana sürekli soruyorlar 'Hayatınıza kimse girmeyecek mi?' diye. Girmesin! Faydası ne olur? Aşk kalıyor mu, kalmıyor. Bu saatten sonra neyi paylaşacağız? Hayatta bir takım şeyleri yaşamışım. Tam hayatın keyfini çıkaracakken ne gerek var? Genç kızım var. dakika başı ondan sıkıl ayrıl olmasın.

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26/05/2021 11:47