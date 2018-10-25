Hülya Avşar’a ‘çay’lı rüşvet!

Son olarak bundan birkaç gün önce kendi adını taşıyan tenis turnuvasının kazananlarına ödüllerini veren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla haber olmayı başarıyor. Sinemalarda yayınlanan ancak gişede hüsrana uğrayan filmi ‘Selfi’nin birkaç ay içerisinde internet üzerinden de izlenebileceğini söyleyen Avşar, geçtiğimiz akşam köpeğini dolaştırmak için çıktığı bir gezintide kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin ortasında kaldı. Çevredeki esnaf tarafından kendisine ikram edilen çaylarla birlikte selfie ricasında bulunulan Hülya Avşar o anları çektiği video üzerinden paylaştı.