Hülya Avşar’dan aşk açıklaması

Turnuvanın kazananı 60 kişi ödülünü Avşar'ın elinden aldı. Tören sonrasında muhabirlerle sohbet eden Hülya Avşar, “Çok keyifli görünüyorsunuz, yoksa aşık mısınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Böyle bir şey yok şimdilik ama bu aralar olursa bilmiyorum. Aslında çok doğru bir soru. İnsan çok mutlu, keyifli olunca aşık zannediliyor. Ama aşkı da çok kapalı yaşıyorum.”