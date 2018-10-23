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Hülya Avşar’dan aşk açıklaması

Oyuncu ve sunucu Hülya Avşar, adını taşıyan tenis turnuvasının 18’incisini tamamladı. Avşar, ödülleri dağıttığı gece sonrasında aşk açıklaması yaptı.

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23/10/2018

Hülya Avşar’dan aşk açıklaması

Turnuvanın kazananı 60 kişi ödülünü Avşar'ın elinden aldı. Tören sonrasında muhabirlerle sohbet eden Hülya Avşar, “Çok keyifli görünüyorsunuz, yoksa aşık mısınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Böyle bir şey yok şimdilik ama bu aralar olursa bilmiyorum. Aslında çok doğru bir soru. İnsan çok mutlu, keyifli olunca aşık zannediliyor. Ama aşkı da çok kapalı yaşıyorum.”

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TAGS: Hülya Avşar, haber, kıbrıs
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