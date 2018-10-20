HABER KIBRIS

Hülya Avşar’dan cesur paylaşım

55 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, paylaştığı fotoğraflarla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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20/10/2018

Hülya Avşar’dan cesur paylaşım

55 yaşında olmasına fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar, cesur paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

YORUMA KAPATTI

Hülya Avşar,sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Avşar, paylaştığı son fotoğrafla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Avşar’ın paylaşımlarını yoruma kapatması ise gözlerden kaçmadı.

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TAGS: Hülya Avşar, haber, kıbrıs
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