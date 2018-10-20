Hülya Avşar’dan cesur paylaşım

55 yaşında olmasına fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar, cesur paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

YORUMA KAPATTI

Hülya Avşar,sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Avşar, paylaştığı son fotoğrafla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Avşar’ın paylaşımlarını yoruma kapatması ise gözlerden kaçmadı.