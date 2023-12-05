Hülya Avşar'dan dikkat çeken açıklama: Aşırılıktan her zaman kaçınırım

Geçtiğimiz gün Tarabya'da görüntülenen Hülya Avşar koronavirüs sürecini ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Hülya Avşar dikkatleri üzerine çekti.

Avşar kızı, "Hastalık geçirdim biliyorsunuz, şimdi iyiyim. Gerçi iyi de geçti. Beni çok yormadığını söyleyebilirim. Bunu da yaptığım spora bağlıyorum. Tek başıma değildim aslında evde. "Sevgilim vardı" dermişim. Maske kullandım evde. Kızım vardı, yardımcılarım vardı. Çok girmediler yanıma da aslında. Enteresan bir virüs. Ben hiç yakalanmamıştım. Herkes gider tersine biz gideriz Mersin'e. Bize yeni denk geldi."

Hülya Avşar, daha sonra muhabirlerin "Marka takıntınız var mı?" yönündeki soruya ise "Benim öyle milyon dolarlık çantalarım yoktur. Ben normal yaşayan birisiyim. 100 çeşit ayakkabım da yoktur. Aşırılıktan her zaman kaçınırım. Zehra da olması gerektiği gibi yani. Aşırı fazla diyemem ama gençler çok farklılar. Farklı dünyalar yaşıyorlar ama dediğim gibi onun da aşırı böyle takıntıları yoktur" yanıtını verdi.