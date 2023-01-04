Hülya Avşar'dan Feraye Tanyolaç itirafı: Aldatıldığımı dört yıl sonra öğrendim!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikâh masasına oturmuş, 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. İkili, ihanet gerekçesiyle 2005'te evliliklerini sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı, Kaya Çilingiroğlu-Feraye Tanyolaç ilişkisinin ortaya çıktığı, 18 yıl önce yaşanan meşhur ‘Ferrari’ olayına dair çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Hülya Avşar, önceki akşam kız kardeşleri Helin Avşar, Leyla Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya'da bir restoran çıkışından görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ünlü şarkıcı, kardeşi Leyla’nın doğum günü için bir araya geldiklerini söyledi: Yeni yılda bütün aile bir aradayız. Ben sahnedeydim. Ailem de dinlemeye geldi, beni yalnız bırakmadılar. Her şey çok güzeldi.

"FAZLA YAKIŞIKLI ERKEK SEVMİYORUM"

59 yaşındaki güzel, son klibinde rol alan kişinin eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na benzetilmesiyle ilgili olarak, “Ben o düşünceyle oynatmadım ama sonradan baktım gerçekten benziyor. Ya benim bilinçaltım ya da tarzım o olduğu için. Ben fazla yakışıklı erkek sevmiyorum” dedi.

"OĞLU KAYA BAŞIMIZIN TACI"

Avşar kızı, basın mensuplarının “Geçtiğimiz günlerde Kaya Bey, 'Hülya Avşar ile yeniden evlenir misiniz?' sorusuna ‘Evlenmem. Asla’ diye cevap verdi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?” sözleri üzerine şu açıklamayı yaptı:

Ne istiyorsa onu yapsın. Benim artık evliliğe ihtiyacım yok. Kaya’nın da yok. Hayatımıza her şekilde devam edebiliriz. Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Evlendik, çocuğumuz oldu. Onun bir tane daha çocuğu oldu, iyi ki de oldu. Küçük Kaya başımızın tacı.

"EVLENDİĞİ KİŞİYİ DE KABUL EDERİM"

Kaya Çilingiroğlu’nun bir başkasıyla tekrar evlenmesi ihtimali hakkında da konuşan sanatçı, “Evlensin. Onu da kabul ederim” sözleriyle, esprili bir yanıt verdi.

"SİZ NEREDEN TANIYORSUNUZ FERAYE'Yİ?"

2005 yılında eski eşinin 'Ferrari' sorusunu Feraye anlaması sonucu ünlü şarkıcının aldatıldığı ortaya çıkmıştı. Gece gezmesinde görüntülenen Çilingiroğlu, habercilerin yeni aldığı arabayı kastederek "Hayırlı olsun efendim, Ferrari'yi yeni mi aldınız?" demesi üzerine alkolün de etkisiyle "Sen Feraye'yi nereden göreceksin?" şeklinde istemeden yeni ilişkisini itiraf etmişti.

"KAYA ZATEN ÇAPKIN BİR ADAMDI"

Hülya Avşar, o dönem magazin gündemine bomba gibi düşen olayın hatırlatılması üzerine, “Çok komik bir durum değil mi? O zaman çok koymuştu ama şimdi sadece gülüyorum. Kaya zaten çapkın bir adamdı. Ben aldatıldığımı dört sene sonra öğrendim. Dört sene iyi idare etmiş” diyerek, kahkahalarla oradan ayrıldı.

"ALLAH ÇARPTI"

Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına konuk olan Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile ilişkisinin ortaya çıktığı görüntüler için “İçkiden uzak durmadık, Allah çarptı. O görüntüleri hâlâ seyretmedim, hâlâ utanıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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04/01/2023 12:47