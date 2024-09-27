Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu itirafı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.

Güzellik kavramı hakkında konuşan Hülya Avşar, "İhanet nedir?" sorusuna verdiği cevapta Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinin bitişine de değindi.

"ÇOK GÜZEL OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Hülya Avşar "Güzellik göreceli bir şey. Ama güzellik algısı yıllar içerisinde çok değişti, şu an daha natürel olan daha güzel geliyor birçok insana. Ben kendimi beğeniyorum. Her zaman beğenmişimdir. Gerçekten çok güzel olduğumu düşünüyorum. Yaşımı almama rağmen güzel olduğumu düşünüyorum. Çok da beğendiğim bir sürü insan var etrafımda" dedi.

"Yaşının güzeli olmak zorundasın" diyen Hülya Avşar, "Güzelliğini korumak için ya da komplekse girmemek için kendine dokundurduğunda bir oyuncu olarak da yaşın bulanıklaşıyor. Anneyi mi genç bir kadını mı oynayacaksın arafta kalıyorsun. Yüzünle elin farklı duruyor" ifadelerini kullandı.

"İHANET VEFA GİBİ BİR ŞEYSE AFFEDİLEMEZ"

Hülya Avşar ardından Ahmet Mümtaz Taylan'ın "İhanet nedir?" sorusuna yanıt verdi.

"İhanet vefa gibi bir şeyse affedilemez" diyen Hülya Avşar, "Vefa benim kırmızı çizgim, hiç tahammül edemediğim bir şey. Aldatmak bile daha hafif kalıyor ihanetin yanında. İhanetin bağışlanması dinamiklere bağlı. Benim ilişkimde de buna benzer şeyler yaşadım" ifadelerini kullandı.

"KAYA ÇAPKINLIĞI SEVİYORDU"

Avşar, sözlerine "Eşim, Zehra'nın babası, seviyordu gezmeyi, çapkınlığı da seviyordu, olabilir o da onun hayatı bilerek kabul etmiştim, asla yargılamıyorum! Ama tabi bilmek ve duymak istemezdim. Bir çok şeyi çocuğum olduğu için bir aileyi devam ettirmek çok isteyen kadındım. Benim ailem, annem babam öyle şeyler yaşamadım, biz kalabalık bir aileyiz, aşiretiz; herkes evine sahiptir, herkes affedicidir. Ne zaman ki çok uzun zamandır olduğunu duydum, işte o bana ihanet gibi geldi, aldatmaktan çok. Ve onu affedemedim" diye devam etti.

1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddiaları sonrası sona erdi.



Zehra adında bir kızları olan ünlü ikili, uzun yıllardır sık sık bir araya geliyor.