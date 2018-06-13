Hülya Avşar’ın paylaşımı dikkat çekti

Avşar, Ayvalık’taki yazlığında eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra ve köpeği Tombiş ile poz verdi. Fotoğrafı da Instagram hesabından kalp emojisi koyarak paylaştı. Hülya Avşar’ın paylaşımın sonuna kalp emojisi koyması akıllara Kaya Çilingiroğlu’nun sevgilisi Seda Sevin’i getirdi.

Kaya Çilingiroğlu geçen Eylül’de moda danışmanı ve oyuncu Seda Sevin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu, Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyaloç’tan boşandıktan sonra en uzun ilişkisi oldu. Kaya Çilingiroğlu geçen kış sevgilisini kızı Zehra, iki ay önce de oğlu Hüseyin Kaya ile bir araya getirmişti.