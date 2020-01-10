Hülya Koçyiğit: Bana iftira atıldı

Yaşar Okuyan, Halk TV’de yayınlanan programında ünlü sanatçının “Emekliler devlete yüktür” dediğini iddia etti.



Okuyan’ın bu iddiayı ortaya atmasının ardından Koçyiğit, Twitter’da ‘en çok konuşulanlar’ listesine girdi. Konu hakkında açıklama yapan Koçyiğit şunları söyledi:



“Hakkımdaki bu iddia inanılmaz derecede beni üzdü. Bu iddiayı öne süreni, bunu kanıtlamaya davet ediyorum. Ben SODER’de (Sinema Oyuncuları Derneği) yönetici olduğum yıllarda ve son Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda meslek arkadaşlarımın emekliliklerinin en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için canımı dişime katmış çalışırken hakkımdaki bu iddia gerçekten bir iftiradır. Emeklilik herkesin en doğal hakkıdır. Keşke en iyi koşullarda herkes emekli olabilse ve yıllar boyu çalıştığının karşılığını ömür boyu alabilse.”

Koçyiğit’in menajeri Bircan Usallı Silan da Yaşar Okuyan’ın bir sonraki programında Koçyiğit’ten özür dileyeceğini belirtti:

“Yaşar Okuyan, Facebook’ta paylaşılan yalan bir beyandan yola çıkmış, kendisi de bunun farkına vardı ve üzüldüğünü söyledi.”

10/01/2020 11:17