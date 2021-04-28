Hülya’nın tokadı hastanelik etti

Hülya Avşar, dizide senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu’nun çenesini çıkardı.

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28/04/2021

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Hülya’nın tokadı hastanelik etti

Hülya Avşar, dizide senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu’nun çenesini çıkardı. Avşar, meslektaşını hastaneye götürdü

Milliyet Gazetesi'nde Umut Ünver'in haberine göre;  Hülya Avşar, başrolünü oynadığı ‘Masumiyet’ dizisinde senaryo gereği Ertuğrul Postoğlu’na attığı tokatta hızını alamayınca olanlar oldu. Oyuncunun, tokadının ardından Postoğlu’nun çene kemiği çıktı. Acı içinde kıvranan oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı. 

Defalarca özür dileyen oyuncu, meslektaşını, kuzeni Dr. Erol Avşar’ın çalıştığı Akademik Hospital’a götürdü. Tedavisi yapılan Postoğlu, birkaç gün sonra sete dönebilecek. Olaydan sonra set mecburen durmak zorunda kaldı.

(Milliyet)

28/04/2021 09:57
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TAGS: Hülya avşar, tokat, hastane, Ertuğrul Postoğlu,
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