Hummels transferinde favori takım belli oldu

Borussia Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mats Hummels'in yeni takımı netleşiyor.



FAVORİ MALLORCA



Sky Sport'un haberine göre; La Liga takımı Mallorca, Hummels'i transfer etmek için en büyük favori konumunda.



35 yaşındaki stoperle İspanyol kulübünün yetkilileri arasındaki müzakerelerin olumlu geçtiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



BRIGHTON DA DEVREDE



Haberde Alman stoperin önümüzdeki günlerde kararını vereceği vurgulanırken, Premier Lig ekibi Brigton'ın da futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

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