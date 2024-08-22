Hummels transferinde favori takım belli oldu
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mats Hummels'in yeni takımı belli oluyor. Hummels'in transferinde bir adım önde olan takımın Mallorca olduğu ileri sürüldü.
22/08/2024
Borussia Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mats Hummels'in yeni takımı netleşiyor.
FAVORİ MALLORCA
Sky Sport'un haberine göre; La Liga takımı Mallorca, Hummels'i transfer etmek için en büyük favori konumunda.
35 yaşındaki stoperle İspanyol kulübünün yetkilileri arasındaki müzakerelerin olumlu geçtiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
BRIGHTON DA DEVREDE
Haberde Alman stoperin önümüzdeki günlerde kararını vereceği vurgulanırken, Premier Lig ekibi Brigton'ın da futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.