HÜR-İŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı Kutladı

 Hür-İş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

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23/04/2021

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HÜR-İŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı Kutladı

 Hür-İş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan’ın, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını ilan ettiği gün olduğunu vurgulayarak, öncelikle TBMM'nin kurulmasında ve açılmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri rahmetle andı.
Serdaroğlu, “Tarihte böylesine önemli ve mutlu günü de Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza armağan etmiştir” dedi.

23/04/2021 13:58
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TAGS: Ahmet Serdaroğlu,  Hür-İş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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