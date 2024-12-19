Hür-İş, Asgari Ücret Masası’nın toplanması için başvuru yaptı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi amacıyla komisyonun toplanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi başvuru yaptı.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında, hükümetin, zamlar ve enflasyon karşısında başarısız olduğunu savunarak, dolayısıyla oluşan hayat pahalılığının da yine ücretlere yansımasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

“Hür-İş Federasyonu olarak yasanın bize verdiği yetkiye dayanarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için çağrımızı yapıyoruz” diyen Serdaroğlu, şunları dile getirdi:

“1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeni asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma Bakanlığı’nın bir an önce çalışmalara başlaması amacıyla Hür-İş Federasyonu’nun resmi yazısını göndermiş bulunuyoruz. Tüm kamuoyuna duyurulur…”