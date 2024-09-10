Hür-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na toplanma çağrısını Çalışma Bakanlığı önünden yapacak

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş Federasyonu) ve federasyona bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na toplanma çağrısı yapacak.

Hür-İş ve federasyona bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri yarın saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacak.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret masasını toplaması için bakanlığa verdikleri 24 saatlik sürenin dolduğunu belirterek, icra kurulundaki toplantıda oy birliğiyle aldıkları kararı yazılı açıklamayla duyurdu.

Serdaroğlu açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“Hür-İş ve ona bağlı sendikaların yönetim kurulu seviyesinde temsilcileriyle yarın saat 11.00'de Çalışma Bakanlığı önünde olacağız. Sayın Bakana Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu neden toplamadığını soracağız. Önceki açıklamada ‘Hayat pahalılığının açıklanmasını’ bekliyoruz, ondan sonra toplantı yapacağız’ denmişti. Hayat pahalığı verileri de açıklandığına göre daha neyi bekliyorsunuz. Bu sessizliğin sebebi nedir? 15 günlük yasal süre dolmasına rağmen çağrımıza yanıt verilmemesini doğru bulmuyoruz. Asgari ücretin sefalet ücreti haline getirilmesine asla izin vermeyiz. Buna karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.”