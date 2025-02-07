HÜR-İŞ asgari ücreti Yüksek Mahkemeye taşıdı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) asgari ücret artışının ülke koşullarına göre belirlenmediği ve çalışanları açlığa mahkûm edeceğini savunarak Yüksek İdare Mahkemesine (YİM) başvurdu.

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuyla ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

Serdaroğlu, asgari ücrete yapılan yüzde 7,5'lik artışın yasal olmadığını ve asgari ücretle geçimini sağlayanların haklarının kısıtlanmış olduğunu söyledi.

Asgari ücretin yasasının belirlenme esaslarını belirttiğini fakat bunun idarece yanlış yorumlandığını kaydeden Serdaroğlu hayat pahalılığının (HP) yüzde 11,12 olduğunu hatırlatarak, masaya oturulduğu zaman önce 11,12'nin hesaplanması ve daha sonra tarafların taleplerinin görüşülüp rakamın belirlenmesi gerektiğini fakat bunun yapılmadığını ifade etti.

Hayat pahalılığının sürekli artışı karşısında hükümetlerin bunu maaşlara yansıtmama gibi bir durumunun olamayacağını aktaran Serdaroğlu, yüzde 7,5 şeklinde açıklanan artışla dar gelirli çalışanların aç kalmasına göz yumamayacaklarını söyledi.

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu'na herhangi bir televizyon programında karşılıklı tartışma çağrısı yapan Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında Bakanlık Müsteşarının HP rakamını hiç dikkate almayarak yüzde 5'le başlayıp taraflar arasında orta yolu bulmaya çalıştığını anlattı.

Serdaroğlu, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, geçim endeksi gibi olguların değerlendirilerek hesaplanması gereken asgari ücretin "pazarda mal satıyormuşçasına" belirlenemeyeceğini söyleyerek, artık yapılacak son şey olarak mahkemeye başvurduklarını, aksi takdirde masanın hiçbir itibarının kalmayacağını, işçi temsilcilerinin de orada olmasının anlamsızlaşacağını aktardı.

Her ülkenin asgari ücretinin o ülkedeki koşullar dikkate alınarak belirlendiğini ifade eden Serdaroğlu, euro veya herhangi bir döviz cinsinden hesap yapılmasının anlamsız olduğunu, ülke koşullarının ve alım gücünün iyileştirilmesi gerektiğini, eğer kötü durumda veya bu ücreti ödeyemeyecek işletme veya işverenler varsa bunların da sorununun kendinden mi, yoksa ülke koşullarından mı kaynaklı olduğunun belirlenmesi ve tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

-Aşçıoğulları

Avukat Şefik Aşçıoğulları da, asgari ücretin tarafların tüm verileri ortaya koyarak bir rakam üzerinde uzlaşmasıyla belirlenmediğini kaydetti ve hukuka uygun bir devlet anlayışıyla soruna çözüm arayışına gideceklerini belirtti.