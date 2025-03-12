Hür-İş Başbakanlık önünde açıklama yaptı

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) bugün, asgari ücret ve yerli istihdamı desteklemeye yönelik fonda yaşanan gelişmelerle ilgili Başbakanlık önünde açıklama yaptı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Sayıştay'a fonu denetlemesi çağrısında bulundu.

Hükümetin sendikaların faaliyetlerinden “rahatsız olduğunu” ve “itibarsızlaştırmaya çalıştığını” savunan Serdaroğlu, “buna izin vermeyeceklerini” söyledi.

-“Fonun yasa ve tüzüklere uygunluğu denetlenmeli”

Serdaroğlu, 21 Şubat'ta Sayıştay’a Yerli İstihdamı Destek Fonu (İDM)tarafından dağıtılan paranın yasa ve tüzüklere uygunluğunun denetlenmesi noktasında yazdıkları yazıya yanıt gelmediğini belirtti.

“KKTC bir hukuk devletidir, yasa ve tüzüklere bağlı bir şekilde hareket etmelidir.” diyen Serdaroğlu, fon paralarının yasa ve tüzüklere aykırı dağıtılarak fonun zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Sayıştay'a fonu denetleme çağrısında bulunan Serdaroğlu, fonu zarara uğratanların ceza alması gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’ne göre fon desteğinin sadece KKTC vatandaşları için uygulanması gerekirken, hükümetin kapsam dahilinde olmayan üçüncü ülke vatandaşlarına da destek verdiğini savundu.

-“Kaynak nereden bulunacak?”

Hükümetin KKTC vatandaşı çalışanlara ve kadınlara yönelik prim desteği açıkladığını belirten Serdaroğlu, hükümetin ücret ve prim destekleri için gerekli maddi kaynağı nasıl bulacağını sordu.

Asgari ücretle ilgili mücadelelerinin devam edeceğini dile getiren Serdaroğlu, mahkeme sürecini takip edeceklerini kaydetti.

Liman-Sen’in Hür-İş’e geçtiğini, demokratik bir yapıya kavuştuğunu söyleyen Serdaroğlu, limanlardaki grev sürecine de değindi.

Grevle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın uzlaşı eli uzattığını dile getiren Serdaroğlu, “Biz de o elli tuttuk” dedi.

Liman-Sen’in kasasının boş olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Serdaroğlu, sendika hesaplarına yönelik denetleme yapılmasını talep etti.

Kamu-İş’in denetimine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Başbakanlığa gönderdiği yazıya değinen Serdaroğlu, “Bu denetimin amacı nedir? Hesaplarımızda bir yanlış mı var? Federasyonda alınan tüm kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınıyor. Bu tür itibarsızlaştırma çabalarıyla bizi korkutamazlar” dedi.

Sistem değişikliğine gidildiğinden hesaplara ilişkin raporların geciktiğini söyleyen Serdaroğlu, “Bizim alnımız açık, Başbakan denetleme yapacaksa hesaplarını açıklayamayan sendikaları denetlesin.” diye konuştu.

Serdaroğlu, “Liman-Sen’i denetleyin, zarara uğratanlardan hesap sorun.” dedi.

Maaş aldığı halde işe gelmediği iddia edilen kişilerle ilgili Personel Dairesi’ne yazı gönderdiklerini ifade eden Serdaroğlu, bu konuda da mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.