Hür-İş: Çalışma Bakanlığı neden yanıt vermediğini açıklasın!

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), geçen ay çağrı yapmalarına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun neden hala toplanmadığını sordu.

Çalışma Bakanlığı’na seslenen Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, geçen ay Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması yönünde yaptıkları çağrıyı hatırlatarak, “Çalışma Bakanlığı neden yanıt vermediğini açıklasın. Kendilerine cuma gününe kadar süre veriyoruz” dedi.

Hür-İş’e bağlı sendikalarla yaptıkları toplantının ardından yazılı açıklama yapan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

“Yaptığımız çağrıya rağmen yasal süre içinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmamasının nedeni nedir? Yasaya neden uyulmadı? Federasyonumuza herhangi bir dönüş neden yapılmadı?”

Cuma nüne kadar Hür-İş Federasyonu’na bir yanıt verilmesini isteyen Serdaroğlu, “Aksi halde olacaklardan biz sorumlu değiliz” ifadelerini kullandı.

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07/12/2022 15:45