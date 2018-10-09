Hür-iş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda eylem yapacak

Hür-İş Federasyonu ve bağlı sendikalar, yarın sabah 09.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda eylem yapacak.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda, yazılı açıklamasında, 10 Eylül’de bakanlığa sundukları asgari ücretin üçüncü kez belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması taleplerine bir aydır cevap almadıkları gerekçesiyle eylem yapacaklarını duyurdu.

Açıklamada, eylemin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bulunan Asgari Ücret Toplantı odasındaki “masanın işgali” şeklinde olacağı kaydedildi.